Владивосток, 7 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Во Владивосток прибыла посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Кадры встречи британского посла во владивостокском аэропорту 7 марта обнародовала ГТРК «Владивосток».

Владимир Астапкович/РИА Новости Посол Великобритании Дебора Броннерт

Отмечается, что у посола Великобритании не намечено официальных встреч с местными властями во Владивостоке, и добавляется, что Боннерт рассказала, что она «приехала посмотреть город и посетить кладбище». По информации местных СМИ, британский дипломат хочет посетить могилы белочехов на Морском кладбище города.

«Мы в курсе, что в эти дни визит должен состояться, но мы занимаемся, если предполагается официальная составляющая — встречи. По нашей информации, обращений не было. Насколько мы знаем, официальных встреч не планируется», — приводит слова работника представительства МИД РФ во Владивостоке по поводу приезда Боннерт в город РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское правительство заявило, что примет закон, запрещающий любому, кто прибывает в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш, когда-либо поселяться в стране.