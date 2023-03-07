Замгоссекретаря США Пайетт заявил о необходимости готовить энергосистему Украины к следующей зиме

Хьюстон, США, , 08:21 — REGNUM Вашингтон и все остальные союзники Киева должны начать подготовку энергетической системы Украины к следующей зиме, заявил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт 6 марта на международной конференции CERAWeek, проходившей в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Украинская энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, до осени следует определить шаги, которые будут необходимы для того, чтобы усилить украинскую энергосистему до такого уровня, который будет возможно реализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января глава национального центра исследования энергетики Украины Александр Харченко предупредил, что для восстановления украинской энергосистемы потребуется минимум несколько месяцев. Он добавил, что такой процесс будет длительным даже при условии отсутствия новых ракетных ударов по объектам инфраструктуры.