Москва, , 08:20 — REGNUM Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе Кирилл Логвинов считает, что десятый пакет антироссийских санкций не повлияет на текущее положение вещей.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Для России содержательное наполнение десятого пакета санкций было в значительной степени предсказуемым. Евросоюз в очередной раз расширил различные нелегитимные черные списки и экспортно-импортные ограничения, внес некоторые уточнения в свое законодательство», — цитирует Логвинова РИА Новости 7 марта.

По словам дипломата, российские компании уже давно были готовы к объявлению новых ограничений, так как доверие к Европейскому союзу как к торговому партнеру давно подорвано.

Ранее глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявлял, что антироссийские санкции не способны стать шагом к разрешению конфликта на Украине путем мирных переговоров.

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