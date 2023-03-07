Москва, 7 марта, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Профицит бытовой техники наблюдается на складах дистрибьюторов и производителей в России. Об этом 7 марта сообщает «Коммерсант».

Стиральная машина

Как пояснили изданию представители поставщиков и производителей, запасы бытовой техники на складах образовались в связи с ажиотажным спросом на неё, который наблюдался в 2022 году. Начиная с марта 2022 года дистрибьюторы начали активно закупать товар, а российские бренды, производящие технику в Китае, нарастили объемы контрактного производства из опасений, что на фоне санкций китайские партнёры могут отказаться от сотрудничества.

В итоге проблемы с логистикой и падение спроса на технику привели к затовариванию складов. При этом часть заказанной весной-летом прошлого года продукции прибыла в Россию только сейчас. Участники рынка отмечают также продолжение падения спроса: на сегодняшний день наблюдается снижение продаж на 30%, а в дальнейшем эксперты ожидают продолжения этой тенденции.

Однако эксперты отмечают, что снижения цен на бытовую технику ожидать не стоит. По всей вероятности, участники рынка уменьшат объём заказов до тех пор, пока запасы не будут реализованы полностью.