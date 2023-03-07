Улан-Удэ, 7 марта, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Две женщины получили травмы при спуске с горного перевала в Окинском районе Бурятии. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Как уточнил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального отделения МЧС Евгений Варава, женщины пострадали при спуске с перевала Горных духов. Пострадавшие входили в состав группы туристов из девяти человек, которая находится на маршруте с 24 февраля.

По предварительным данным, женщины 20 и 30 лет получили переломы бедра и ключицы, самостоятельно передвигаться они не в состоянии. Для оказания помощи туристам из посёлка Кырен выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Кроме того, к спасательной операции подключили специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда, которые вылетели из Иркутска на вертолёте Ми-8 МЧС России.

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