Пекин, 7 марта, 2023, 07:54 — ИА Регнум. США могут «сойти с рельсов и перевернуться», заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая на ежегодной пресс-конференции в Пекине. Об этом 7 марта сообщило информационное агентство «Синьхуа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Если американская сторона не нажмёт на тормоза и продолжит нестись с большой скоростью по неправильному пути, то никакие ограждения не смогут остановить её сход с рельсов и опрокидывание. Это неизбежно приведёт к конфликту и конфронтации. Кто тогда будет нести ответственность за их катастрофические последствия? Такое соперничество — это азартная игра, в которой ставкой являются фундаментальные интересы двух народов и даже будущее человечества. Конечно, Китай решительно выступает против этого», — заявил Цинь Ган.

Глава МИД Китая также заявил, что Пекин не приемлет американских обвинений, утверждающих об участии Китая в украинском конфликте. Китай не является стороной конфликта на Украине, подчеркнул Цинь Ган.