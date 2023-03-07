В МИД КНР исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта
Пекин, 7 марта 2023, 07:33 — REGNUM Китай не является заинтересованной стороной в конфликте на Украине и не занимается поставками вооружения ни одной из сторон. Такое заявление сделал 7 марта министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», — указал Цинь Ган.
Как отметил глава МИД КНР, по украинскому конфликту Китай всегда придерживается своих независимых суждений, основанных на обстоятельствах дела.
«Между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог», — подчеркнул Цинь Ган.
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