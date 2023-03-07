Москва, 7 марта, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Центробанк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает 6 марта пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам», — говорится в сообщении Центробанка.

С валютного счёта или вклада, открытого до 9 марта 2022 года, можно снять сумму остатка, но не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро, остальные средства можно получить в рублях.

Также для банков в течение шести месяцев продлён запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Напомним, что Центральный банк России с 9 марта 2022 года ограничил $10 тыс. сумму, которую клиенты банков могут снять со своих валютных счетов. Причиной для таких ограничений стали жёсткие иностранные санкции, введённые против России.