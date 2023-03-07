Пекин, 7 марта, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Санкции и давление не могут разрешить кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время ежегодной пресс-конференции. Об этом 7 марта сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Gary Lerude Китайский флаг

Глава МИД КНР считает, что в настоящее время кризис на Украине достиг крайней точки. Либо огонь и война прекратятся, восстановится мир и появится путь политического урегулирования, либо будет подливаться масло в огонь, расширяться кризис, и ситуация выйдет из-под контроля. По мнению министра, санкции и давление не могут решить проблему. Сейчас нужны спокойствие, разум и диалог. Процесс мирных переговоров, считает глава МИД КНР, должен начаться как можно скорее, и следует уважать разумные интересы безопасности всех сторон, чтобы найти стратегию для достижения долгосрочной стабильности в Европе.

Цинь Ган призвал между миром и войной выбрать мир, между диалогом и санкциями — диалог, между противостоянием и его прекращением — прекращение.

Напомним, что МИД Китая опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Китайский план категорически отвергал применение односторонних санкций.