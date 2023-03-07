Пекин, 7 марта, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Отношения России и Китая не нацелены на противостояние с другими странами и не представляют угрозы для других государств. Такое заявление сделал 7 марта министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе ежегодной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китайско-российские отношения характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон», — указал Цинь Ган.

Глава МИД Китая подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином «не представляют угрозы ни для одной страны в мире и не терпят вмешательства или провокаций с какой-либо третьей стороны».

Цинь Ган отметил, что руководство КНР и России продолжит укреплять двустороннее стратегическое партнерство, вместе государства хотят строить стабильный многополярный мир.