В Нью-Йорке преступники часто используют медицинские маски для совершения грабежей — мэр города

Нью-Йорк, США, , 07:04 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс с целью уменьшения количества грабежей призвал покупателей снимать медицинские маски при входе в магазины, сообщает 6 марта телеканал Fox News.

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«Не позволяйте людям входить в магазин, не сняв маску, а затем, как только они окажутся внутри, они смогут продолжать носить маску, если захотят», — сказал мэр.

По его словам, часто люди носят медицинские маски не потому, что бояться заболеть коронавирусом, а потому, что хотят скрыть свои лица от видеокамер.

Ранее подобные заявления уже делали представители полиции Нью-Йорка.

Напомним, что количество грабежей, краж со взломом, разбойных нападений, хищений в особо крупных размерах в Нью-Йорке в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло на 22%.

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