Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс с целью уменьшения количества грабежей призвал покупателей снимать медицинские маски при входе в магазины, сообщает 6 марта телеканал Fox News.

[ jon collier Медицинская маска

«Не позволяйте людям входить в магазин, не сняв маску, а затем, как только они окажутся внутри, они смогут продолжать носить маску, если захотят», — сказал мэр.

По его словам, часто люди носят медицинские маски не потому, что боятся заболеть коронавирусом, а потому, что хотят скрыть свои лица от видеокамер.

Ранее подобные заявления уже делали представители полиции Нью-Йорка.

Напомним, что количество грабежей, краж со взломом, разбойных нападений, хищений в особо крупных размерах в Нью-Йорке в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло на 22%.