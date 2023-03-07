Мэр Нью-Йорка из-за краж призвал снимать маски при входе в магазины
В Нью-Йорке преступники часто используют медицинские маски для совершения грабежей — мэр города
Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс с целью уменьшения количества грабежей призвал покупателей снимать медицинские маски при входе в магазины, сообщает 6 марта телеканал Fox News.
«Не позволяйте людям входить в магазин, не сняв маску, а затем, как только они окажутся внутри, они смогут продолжать носить маску, если захотят», — сказал мэр.
По его словам, часто люди носят медицинские маски не потому, что боятся заболеть коронавирусом, а потому, что хотят скрыть свои лица от видеокамер.
Ранее подобные заявления уже делали представители полиции Нью-Йорка.
Напомним, что количество грабежей, краж со взломом, разбойных нападений, хищений в особо крупных размерах в Нью-Йорке в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло на 22%.