В Японии послали сигнал на уничтожение ракете Н3 из-за технического сбоя

Токио, , 06:33 — REGNUM Полёт новой ракеты-носителя Н3 были вынуждены прервать специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) после того, как не было подтверждено зажигание двигателя второй ступени. Трансляция запуска ракеты велась 7 марта на канале JAXA в YouTube.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Ракета Н3 была запущена с четвёртой попытки с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Было запланировано, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, основная функция которого — наблюдение за стихийными бедствиями. Однако после того, как не удалось запустить двигатель второй ступени, было принято решение прервать полёт.

Уточняется, что решение было принято в связи с невозможностью «прогнозировать успешное завершение миссии». Ракете был направлен сигнал, инициирующий самоуничтожение.

Напомним, ракета-носитель Н3 должна была заменить используемую сейчас Н2А, которая считается одной из самых надёжных в мире. Н3 способна нести в 1,3 раза больше груза, чем её предшественница Н2А. Разработка новой ракеты-носителя началась девять лет назад, она обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе запуска новой ракеты-носителя тяжёлого класса H3 с космодрома Танэгасима в Японии.

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