Вашингтон, 7 марта, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Пограничный патруль США вынужден перебрасывать своих дополнительных сотрудников на границу с Канадой из-за того, что иммигранты из Латинской Америки начинают проникать на американскую территорию и с севера, сообщает 6 марта телеканал Fox News.

U.S. Customs and Border Protection Конный патруль американских пограничников

25 агентов Пограничного патруля были отправлены на границу США с Канадой, заявил представитель Погранично-таможенной службы страны (CBP). Многие из этих агентов ранее уже привлекались к патрулированию на мексиканской границе.

Пока количество выявленных нелегалов на границе с Канадой относительно невелико, но власти ожидают в ближайшее время их существенное увеличение. Так за последний год, число выявленных нелегальных иммигрантов на канадской границе увеличилось в два раза.

Всё больше латиноамериканских иммигрантов предпочитают проникать в США не из Мексики, а из Канады, так как сделать это на северной границе гораздо легче.

Напомним, что в Пограничном патруле США (USBP), предназначенном для охраны сухопутных границ страны, насчитывается 21 300 сотрудников.