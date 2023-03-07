Вашингтон, 7 марта, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В США были проведены консультации с участием представителей американской и европейской алмазной промышленности, на которых рассматривались возможные санкции против России в алмазной отрасли, сообщает 7 марта пресс-служба Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

Этими консультациями руководили координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О’Брайен и заместитель еврокомиссара по вопросам торговли Дени Ридонне. Они встретились с представителями крупнейших американских и европейских фирм, занимающихся торговлей и добычей алмазов, и обсудили дальнейшие шаги в отношении импорта российских алмазов и бриллиантов.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и обсуждение сосредоточилось на наиболее эффективных и действенных способах прервать этот поток доходов», — отмечается в документе Госдепартамента.

Напомним, что в прошлом году президент США Джо Байден запретил импортировать необработанные алмазы из России. Министерство финансов США ввело санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса», а также её дочерних фирм.