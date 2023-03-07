Жители Артемовска обвинили украинских военных в стрельбе по мирному населению

Артемовск, , 06:04 — REGNUM Вооруженные формирования Украины в городе Артемовск (ДНР) неоднократно стреляли из пулеметов по мирным гражданам, выходившим на улицу, сообщили трое жителей населенного, которым помогли эвакуироваться.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из них рассказал, как получил ранение после подобного инцидента.

«Я шел по улице, и БТР стоял в 100-150 метрах от меня, сделал выстрел. Потом, видно, (экипаж) увидел меня и открыл пулеметный огонь по мне. Я убегал, и все равно зацепила меня пуля. Ранили в ногу — большой палец, первый, и второй палец правой ноги. По касательной прошло, зацепило немного жилы, и перелом пальца», — заявил мужчина, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что происшествие произошло 30 января. Беженец также сообщил, что укрылся в подвале здания и боялся выходить, пока его не нашли российские военные, которые помогли пострадавшему.

Другой мужчина, которому также удалось выбраться из Артемовска, рассказал, что ВСУ без каких-либо оснований открывали огонь по людям, решившим выйти на улицу, чтобы набрать воды. По словам эвакуированного, ему также известен факт ранения человека, в которого стреляли украинские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля телеканал CNN передал о том, что украинские военные описывают обстановку под Артемовском как гораздо более тяжелую, чем транслируется официально.