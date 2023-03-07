Российский дипломат: Украину включили в состав «киберНАТО»
Запад создал на Украине киберструктуры, предназначенные для нанесения ущерба России
Киев, 7 марта, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Украина включена в состав «киберНАТО», заявила 7 марта представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
По словам российского дипломата, Украине отводится роль «испытательного полигона».
«Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима… Неслучайно Киев привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности. Иными словами — включили в состав киберНАТО», — заявила Тяжлова.
С начала СВО западные государства, стремясь проверить на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности. развязали полномасштабную кампанию против России, сказала Тяжлова.
«Информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз… Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность», — заявила российский дипломат.
Однако руководители западных стран упускают из вида, отметила Тяжлова, что созданная при их помощи IT-армия Украины по сути является конгломератом криминальных группировок и уже начинает грабить граждан государств так называемого «цивилизованного мира».
Напомним, что в последние годы на Украине в составе ВСУ были созданы несколько центров информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО), занимающихся в том числе и хакерскими атаками.