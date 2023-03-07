Киев, 7 марта, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Украина включена в состав «киберНАТО», заявила 7 марта представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

По словам российского дипломата, Украине отводится роль «испытательного полигона».

«Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима… Неслучайно Киев привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности. Иными словами — включили в состав киберНАТО», — заявила Тяжлова.

С начала СВО западные государства, стремясь проверить на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности. развязали полномасштабную кампанию против России, сказала Тяжлова.

«Информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз… Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность», — заявила российский дипломат.

Однако руководители западных стран упускают из вида, отметила Тяжлова, что созданная при их помощи IT-армия Украины по сути является конгломератом криминальных группировок и уже начинает грабить граждан государств так называемого «цивилизованного мира».

Напомним, что в последние годы на Украине в составе ВСУ были созданы несколько центров информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО), занимающихся в том числе и хакерскими атаками.