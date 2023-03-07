Москва, 7 марта, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Около 67% мужчин скидываются в российских организациях на подарки женщинам к 8 Марта, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Альфастрахование». Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 Марта

По результатам исследования, 39,8% из них готовы выделить на эти цели от 500 до 1000 рублей. Еще 25% из тех, кто участвует в поздравлениях, сдают до 500 рублей, а от 1000 до 2000 рублей скидываются 23%.

При этом на расходы в размере более 2 тыс. рублей настроились 11,4% респондентов, выделяющих деньги на подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» представил данные своего исследования, согласно которому к 8 Марта в 2023 году в России стали покупать больше парфюмерии, а также билетов на выставки и в театр.