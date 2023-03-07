Депутат Госдумы Бессараб рассказала о деталях работы паспорта семьи мобилизованных

Москва, , 05:36 — REGNUM Идею широкого распространения проекта паспортов семей мобилизованных поддержала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») 7 марта в беседе с RT.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснила Бессараб, в каждом субъекте Российской Федерации уже существует в той или иной степени формат такой работы.

«Помимо федеральных гарантий, а это и налоговые льготы, и льготы имущественного характера, и льготы ЖКХ, действуют также региональные льготы», — отметила депутат Госдумы.

По мнению Бессараб, все эти уже существующие льготы следует внести в паспорт семей мобилизованных и исключить таким образом излишнюю бюрократию в вопросе оказания социальной поддержки. Депутат Госдумы уточнила, что за семьями мобилизованных будет закреплён куратор из социального фонда, который поможет определить, какая помощь необходима семье военнослужащего. Опыт такой работы уже есть, аналогичный пилотный проект уже показал свою эффективность в отдельных регионах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», в котором отображаются потребности семьи военнослужащего.

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