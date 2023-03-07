Возглавляемые республиканцами три штата вышли из программы по предотвращению нарушений на выборах

Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Три американских штата, возглавляемыми республиканцами, отказались участвовать в программе по предотвращению нарушений на выборах в США, сообщает 7 марта Associated Press.

Флаг США Jorge Elías

Главы избирательных комиссий во Флориде, Миссури и Западной Виргинии уведомили Информационный центр электронной информации (ERIC) о выходе из добровольной программы, в которой уже давно участвуют штаты, возглавляемые как республиканцами, так и демократами.

Во Флориде с её 14,4 млн зарегистрированных избирателей с помощью ERIC выявлено значительное количество людей, которые в реальности переехали в другой штат либо вовсе умерли.

В Мэриленде ERIC обнаружил около 66 000 умерших избирателей и 778 000 человек, которые, возможно, переехали из штата с 2013 года. В Джорджии официальные лица заявили, что почти 100 000 избирателей, больше не имеющих права голоса в штате, были удалены из избирательных списков на основании сведений, предоставленных ERIC.

Однако в прошлом году цели и финансирование ERIC были поставлены под сомнения, в частности, после того, как о финансировании системы заявил Джордж Сорос.

После этого ряд влиятельных деятелей Республиканской партии США заявил о потере доверия к ERIC. Экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети призвал все штаты, возглавляемые республиканцами, «немедленно выйти из ERIC, ужасной системы регистрации избирателей, которая «накачивает списки» для демократов и ничего не делает для их очищения».

В отсутствие национального центра регистрации избирателей ERIC является единственной программой обмена данными между штатами. Она была основана в 2012 году семью штатами и с самого начала была двухпартийной. После того, как три штата, возглавляемые республиканцами, официально выйдут из системы, в ERIC останется всего 28 штатов и федеральный округ Колумбия.

Напомним, что именно подозрения в нарушениях при подсчёте голосов на президентских выборах 2020 года привели к захвату сторонниками Трампа 7 января 2021 года здания Конгресса США в Вашингтоне.

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