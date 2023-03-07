Жители Донецка рассказали об активизации боёв на авдеевском направлении
Донецк, 7 марта 2023, 05:03 — REGNUM Возрастание активности боёв отметили жители Донецка и близлежащих населённых пунктов в ДНР на авдеевском направлении. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в районе авдеевской промзоны постоянно слышна работа российских систем ПВО, стрелковые бои, не прекращаются артиллерийские дуэли.
Жители Донецка уточняют, что в течение нескольких последних месяцев на авдеевском направлении не наблюдалось боёв такой интенсивности. В основном для данного региона были характерны позиционные противостояния и локальные сражения за отдельные населённые пункты, как, например, за Опытное и Водяное.
Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении российской авиацией ряда важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении.
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