Донецк, 7 марта, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Возрастание активности боёв отметили жители Донецка и близлежащих населённых пунктов в ДНР на авдеевском направлении. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что в районе авдеевской промзоны постоянно слышна работа российских систем ПВО, стрелковые бои, не прекращаются артиллерийские дуэли.

Жители Донецка уточняют, что в течение нескольких последних месяцев на авдеевском направлении не наблюдалось боёв такой интенсивности. В основном для данного региона были характерны позиционные противостояния и локальные сражения за отдельные населённые пункты, как, например, за Опытное и Водяное.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении российской авиацией ряда важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении.