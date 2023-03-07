Количество новейших комплексов разведки «Пенициллин» в зоне СВО увеличится в два раза

Донецк, , 05:12 — REGNUM Число новейших российских комплексов звукотепловой атриллерийской разведки «Пенициллин» в зоне СВО будет увеличено в два раза, сообщает 7 марта РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам собеседника агентства, это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с украинской артиллерией.

Источник не стал раскрывать количество использующихся в СВО «Пенициллинов», но отметил, что «комплексы используются практически с самого начала спецоперации и доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооружённым формированиям».

Комплекс «Пенициллин» был разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пяти секунд.

«Пенициллин» разработан входящим в холдинг «Росэлектроника» предприятием НИИ «Вектор». Система устанавливается на шасси грузового автомобиля КамАЗ. Испытания комплекса завершились в ноябре 2018 года. Первые «Пенициллины» были поставлены в войска в декабре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Главное из сводки Минобороны РФ: воздушный бой, сбитые Су-27 и Ми-8 ВСУ