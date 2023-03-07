Дипломат Логвинов: рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть замороженные российские активы

Москва, , 04:49 — REGNUM Российские госактивы, замороженные на Западе, рано или поздно придётся возвращать, возможно, даже с процентами. Такое заявление сделал 7 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил российский дипломат, любая форма для изъятия российских активов, которую попытаются изобрести Евросоюз или «Группа семи» противоречит нормам международного права.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — указал Логвинов.

Дипломат указал, что юридическая служба ЕС фактически признала, что рано или поздно российские госактивы придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами. В случае утери российских активов Евросоюз вынужден будет компенсировать России потери. Причём компенсация будет осуществляться за счёт европейских налогоплательщиков, которые, скорее всего, даже не догадываются о таком исходе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны G7 собираются держать замороженными российские активы до окончания конфликта на Украине.

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