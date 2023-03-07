AFP: украинский военный заявил об отступлении ВСУ из Артемовска «маленькими группами»

Артемовск, , 04:47 — REGNUM Отряды Вооруженных сил Украины «маленькими группами» покидают город Артемовск (ДНР), 6 марта сообщило Agence France-Presse со ссылкой на одного из бойцов ВСУ.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты побеседовали с украинским военнослужащим, ремонтировавшим свой танк рядом с городом Часов Яр, который находится примерно в 10 км от Артемовска. По его словам, ВСУ почти окружены. Он считает, что украинские войска потеряют населенный пункт.

Военнослужащий также сообщил, что Артемовск и Часовый Яр связаны лишь разбитыми дорогами. Он добавил, что танки, оказавшиеся на этих путях, могут застрять и стать удобной мишенью для артиллеристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится что украинские чиновники подготавливают население Украины к отступлению ВСУ из Артемовска.