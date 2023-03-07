The Economist: в ЕС и США резко снизился уровень поддержки помощи Украине

Лондон, , 04:26 — REGNUM Уровень поддержки шагов по предоставлению Украине военной помощи, а также мер по усилению санкций против России продолжает снижаться в США и ЕС, сообщает журнал The Economist, который провел опрос совместно с британской компанией YouGov.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты, 1635)

Результаты исследования показали, что в Соединенных Штатах поддержка падает как среди республиканцев, так и среди сторонников Демократической партии, несмотря на то, что действующий президент США демократ Джо Байден выступает за продолжение помощи Киеву и рестрикции против РФ.

В апреле 2022 года такую политику одобряли 67% республиканцев, в то время как в феврале 2023 года уровень поддержки упал до 39%. Для демократов показатель снизился с 82% до 75%. По итогам опроса, отмечается, что опрошенные как в США, так и ЕС в большинстве случаев выступают за предоставление гуманитарной помощи Киеву, а в меньшинстве — за отправку войск в зону боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $400 млн.

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