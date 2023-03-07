У самолёта, летевшего с Кубы в США, в результате столкновения с птицами загорелся двигатель

Гавана, , 04:50 — REGNUM Самолёт, летевший с Кубы в США, едва не потерпел катастрофу, столкнувшись в воздухе с птицами, сообщает 6 марта Associated Press.

Самолёт авиакомпании Southwest Airlines Dylan Ashe

Самолёт авиакомпании Southwest Airlines вылетел из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване и направился в аэропорт Форт-Лодердейл, расположенный в штате Флорида. Спустя некоторое время после вылета лайнер столкнулся в полёте с птицами, одна из которых попала в двигатель самолёта.

Двигатель загорелся, в результате чего по салону распространился едкий дым. Пассажиры вынуждены были использовать кислородные маски.

Самолёт, на борту которого находилось 147 пассажиров и шесть членов экипажа, возвратился в Гавану. После посадки пассажиры были вынуждены эвакуироваться с самолёта с помощью аварийных надувных трапов.

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