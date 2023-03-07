Сестра Ким Чен Ына приравняла попытку перехвата США ракеты КНДР к объявлению войны

Пхеньян, , 04:24 — REGNUM Попытка перехвата со стороны США межконтинентальной ракеты КНДР во время её испытательного пуска в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны. Такое заявление сделала 7 марта Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ё Чжон

«Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции», — указала Ким Ё Чжон.

Сестра северокорейского лидера уточнила, что предупреждение было сделано в ответ на сообщение одного из южнокорейских СМИ о том, что в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США якобы была предложена подобная идея.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД КНДР потребовали от ООН немедленно прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, так как подобные действия усиливают напряжённость на Корейском полуострове.

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