Алеппо, Сирия, 7 марта, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Международный аэропорт в сирийском Алеппо вынужден был приостановить работу в связи с ущербом, полученным в результате израильской воздушной атаки. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба министерства обороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

По данным сирийского минобороны, воздушная атака со стороны Израиля была совершена в 02:07 по местному времени. Уточняется, что израильская агрессия была направлена на окрестности международного аэропорта в Алеппо.

«В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя», — уточняется в заявлении минобороны Сирии.

На какой срок приостановлена работа аэропорта, не уточняется.