Британское правительство намерено больше не принимать иммигрантов, прибывших в страну на лодках

Лондон, , 04:07 — REGNUM Британское правительство заявило, что примет закон, запрещающий любому, кто прибывает в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш, когда-либо поселяться в стране, сообщает 6 марта Associated Press.

Беженцы в море Mstyslav ChernovUnframe

Правительство объявило, что законопроект, который, как ожидается, будет обнародован 7 марта, запрещает ходатайствовать о предоставлении убежища всем, кто прибывает в Великобританию несанкционированными способами, и обязывает правительство задерживать, а затем депортировать нелегалов либо в их родную, либо в безопасную для их пребывания третью страну.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что закон остановит «аморальный» бизнес банд контрабандистов, которые отправляют отчаявшихся людей в опасные путешествия по одному из самых оживленных морских путей в мире.

Критики утверждают, что план правительства неэтичен и неработоспособен, поскольку людей, спасающихся от войны и преследований, нельзя отправить домой, и, вероятно, он станет последним в серии невыполненных иммиграционных обязательств сменявших друг друга правительств Великобритании.

Великобритания принимает меньше лиц, ищущих убежища, чем некоторые европейские страны, — девять на 100 000 человек в 2021 году по сравнению со средним показателем в Европейском союзе, составляющим 16 на 100 000 человек. Но тысячи иммигрантов со всего мира ежегодно едут в северную Францию ​​в надежде попасть в Великобританию.

В 2022 году в Великобританию на лодках прибыло более 45 000 человек по сравнению с 28 000 в 2021 году и 8500 в 2020 году. Большинство из этих людей подало прошения о предоставлении убежища, но более 160 000 накопившихся иммиграционных дел привели к тому, что многие из них томятся в переполненных центрах для содержания или отелях без право на работу.

Напомним, что в результате крушения переполненной лодки в проливе Ла-Манш в марте 2021 года погибло около 30 человек. Каждый год в Ла-Манше гибнет несколько десятков нелегальных иммигрантов.

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