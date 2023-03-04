Ростовчанка Виктория твёрдо решила в детстве: вырастет — побывает во всех странах мира. Со временем детская мечта начала приобретать осязаемые очертания. Поступив в университет, девушка поставила цель: каждый год бывать минимум в двух новых для себя государствах.

Иван Шилов ИА Регнум

Чтобы быть ближе к путешествиям, а заодно подзаработать на них, Виктория во время учёбы устроилась менеджером в туристическое агентство. Работа ей нравилась, можно было продолжать учиться. А главное, на новогодние праздники и летом удалось расширить собственную карту мира — побывать сначала в Румынии, Молдавии и Болгарии, а затем попасть в Южную Корею.

Девушке удавалось держать заданный темп. На третьем курсе она побывала в Африке, а после выпускного с молодым человеком отправилась на Кубу. Но тут началась пандемия коронавируса — поездки прекратились.

«Просидела дома почти полтора года, — рассказывает Виктория ИА Регнум. — Думала, в 2022-м налетаюсь, наезжусь. Планировала попасть в Западную Европу, хотела открыть для себя Северную Америку — полететь в Канаду».

Не получилось. Путешествовать по миру стало значительно сложнее и дороже, а в некоторые страны девушка больше не захотела ехать. Подумав, она решила: детская мечта это хорошо, но её можно и скорректировать — почему бы не поездить по России?

«Собиралась в Швейцарию, Альпы увидеть. И даже не знала, какая красота у нас на Алтае. Чистейший воздух, заповедники, уникальная природа. Искупалась в озере Манджерок, побывала на «Алтайском Марсе» — там, где горы из-за руды в почве окрасились в красный», — вспоминает Виктория.

Ездили с друзьями, жили в палатках. Сплавлялись по горным рекам, катались на велосипедах. Попали в самое удачное время — в начале июня: комары еще не проснулись, дождей не было. Температура стабильно держалась около 25 градусов. В горах, разумеется, холоднее.

«Это была лучшая поездка в жизни. Теперь у меня новая цель — объехать всю Россию», — смеётся девушка.

Тепло, красиво и с историей

Сегодня российские туристы продолжают в основном ехать на черноморское побережье, чтобы отдохнуть летом, рассказывает ИА Регнум тревел-менеджер Никита Крысанов. Здесь есть всё необходимое: тёплое море, солнце, фрукты и ягоды. А для уставших от пляжного отдыха всегда есть возможность поехать на экскурсии — увидеть, например, горы и водопады.

«Но не забывайте, что в сезон там будет очень много людей. Поэтому стоит присмотреться к небольшим прибрежным городкам, которые еще не заполонили отдыхающие», — советует Крысанов.

Вместо популярных Сочи и Анапы он рекомендует рассмотреть посёлки Лазаревское, Витязево, Джубга и другие. Вся полезная инфраструктура там есть, а побережье довольно просторное.

Что касается крымского направления, в 2022–2023 годах полуостров сильно просел по количеству туристов из-за начала СВО и прекратившегося авиасообщения. Но сейчас россияне снова активно интересуются этим направлением, говорит ИА Регнум руководитель туристического агентства Кира Окунева.

Люди едут не только за загаром и морскими волнами: в Крыму можно подняться на гору Ай-Петри, насладиться видами Бахчисарая и погулять по античному Херсонесу. А если попасть на полуостров в конце мая — начале июня, можно своими глазами увидеть, как цветут лавандовые поля.

Купальный сезон в Крыму, отмечает Окунева, обычно открывается во второй половине июня.

«Продолжают интересоваться Крымом люди, привыкшие отдыхать на полуострове и готовые добираться до него обходными путями. В июне ждём большого притока новых туристов, но понимаем, что всё будет зависеть от окружающей обстановки», — сообщила руководитель турагентства, напомнив, что на полуострове введён режим повышенной готовности.

Что же касается курортов новых регионов, то к ним пока интерес значительно меньше, говорит Окунева. Да, там усиленно готовятся, обновляют и расширяют инфраструктуру, но многие россияне просто боятся туда ехать — ждут, когда точно будет безопасно.

Классическая Турция и «новая» Абхазия

Самым популярным зарубежным местом отдыха россиян остаётся Турция. За ней следуют Египет, Куба, Мальдивские острова — точки на карте, куда можно улететь прямым рейсом практически из любого крупного города России.

Большой плюс Турции и Египта, напоминает Кира Окунева, заключается в том, что туда не нужны визы, а многие местные говорят по-русски. При этом уже ставший привычный формат «Всё включено» в этих странах довели практически до совершенства.

«Несмотря на то что эти направления сильно подорожали в последнее время, для россиян они всё равно актуальны. К тому же многие берут горящие путевки, благодаря которым отдых может стать вполне бюджетным», — сказала руководитель турагентства.

Однако у Турции и Египта появился конкурент — Абхазия. Раньше её считали местом, куда можно заехать при посещении Сочи, а сейчас воспринимают как отдельный интересный курорт, говорит Окунева. Там шикарная природа — море, горы, луга. Из достопримечательностей — высокогорное озеро Рица, пещеры Нового Афона, посёлок-призрак Акармара. При этом россияне могут въехать в Абхазию по внутреннему паспорту.

Добираться туда придётся через Сочи, отмечает собеседница ИА Регнум. Вариантов есть много — от поездки на личном авто до бесплатного трансфера, который предоставляют многие отели.