Командир ВСУ Ярославский напугал украинцев последствиями сдачи Артёмовска

Киев, , 03:43 — REGNUM Города, расположенные рядом с Артёмовском (Бахмутом) в ДНР, могут принять на себя удар российских войск в случае оставления данного населённого пункта украинской армией. Такое заявление сделал 6 марта юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала «Рада».

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Люди должны понимать, что если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли… мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие», — пояснил Ярославский.

По мнению командира ВСУ, в случае сдачи Артёмовска российские военные, вероятнее всего, не остановятся на достигнутом. Поэтому Ярославский считает, что город сдавать нельзя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о консенсусе в ВСУ относительно продолжения обороны Артёмовска.

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