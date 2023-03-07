Работу одной из крупнейших клиник Барселоны парализовала хакерская атака

Барселона, Испания, , 04:06 — REGNUM На одну из самых крупных больниц испанской Барселоны была осуществлена кибератака с использованием программы-вымогателя, сообщает 6 марта Associated Press.

Хакерство Christoph Scholz

В Clinic de Barcelona была полностью выведена из строя вся компьютерная сеть больницы. В результате кибератаки было отменено 150 хирургических операций и 3000 медицинских осмотров пациентов.

Директор больницы Антонио Кастельс на пресс-конференции заявил, что руководство медицинского учреждения не может дать никаких прогнозов относительно того, когда компьютерную систему удастся вернуть к нормальной работе. В настоящее время клиника вынуждена вернуться к заполнению документации на бумаге.

Региональное агентство кибербезопасности Каталонии сообщило, что нападение было организовано из-за пределов Испании группой хакеров «Ransom House».

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