Хьюстон, США, 7 марта, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Конфликт на Украине помог выявить стратегическую ошибку энергетической политики администрации действующего президента США Джозефа Байдена. Такое заявление сделал 6 марта американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации (Байдена), так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии… была стратегической ошибкой», — указал Салливан.

Политик пояснил, что по итогам политики, которой придерживалась действующая администрация Белого дома, стало труднее мотивировать инвесторов вкладывать средства в энергетический сектор США.