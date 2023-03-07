Париж, 7 марта, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Ряд секторов французской экономики в ближайшее время будут парализованы забастовками, направленными против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, сообщает 7 марта Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Первыми начали протестовать водители тяжёлых грузовиков, которые перекрыли своими автомобилями основные развязки и магистрали в нескольких регионах страны. Следующими в бессрочную забастовку намерены включиться работники железных дорог. Ожидается, что движение поездов в Германию и Испанию полностью остановится, а количество поездов в Великобританию и из Великобритании будет сокращено на треть.

Управление гражданской авиации Франции заявило об отмене 20% рейсов в аэропорту Шарль-де-Голль и 30% рейсов в аэропорту Орли в дополнение к отмене рейсов в других городах.

Профсоюзы призывают к забастовкам на заводах, производящих автомобили Renault, Peugeot и Citroen, самолеты Airbus. Докеры угрожают заблокировать работу портов страны.

Ожидается, что к забастовке присоединится большинство учителей начальных школ.

Ещё на прошлой неделе стали бастовать работники атомных электростанций. 6 марта забастовали сотрудники терминалов сжиженного природного газа. Предполагается, что к ним присоединятся работники нефтеперерабатывающих предприятий.

Лидеры профсоюзов заявили, что по всей Франции будет организовано более 250 демонстраций.

Напомним, реформа, обсуждаемая в парламенте, повысит официальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет и потребует для получения полной пенсии 43-летнего трудового стажа. 19 января по всей Франции на улицы вышло свыше миллиона протестующих.