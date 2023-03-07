Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Представители России и Китая решили не выступать на заседании Совета Безопасности ООН по сирийскому химическому досье, сообщил источник в СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Они (Россия и Китай — прим. ИА REGNUM) не видят ценности в этой дискуссии», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предъявляет доклады по Сирии, которые написаны «под копирку». Он также обвинил эту международную структуру в упорном нежелании менять свою ангажированную антисирийскую политику.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января МИД России осудил Запад в манипулировании ОЗХО после выхода доклада организации по инциденту, произошедшему в городе Дума в Сирии в апреле 2018 года.