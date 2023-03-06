Хьюстон, США, 7 марта, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Оценивать эффективность политики «ценового потолка», установленного в отношении российских энергоресурсов, ещё не время, но предварительные результаты положительные. Такое заявление сделал 7 марта старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн в беседе с РИА Новости на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока все идет хорошо», — так ответил Хохштейн на вопрос об эффективности «ценового потолка», установленного на российские энергоресурсы.

Напомним, санкционные меры в отношении поставок российских нефтепродуктов, введённые рядом стран, вступили в силу с 5 февраля. Кроме того, странами G7, Евросоюза и Австралией был установлен «потолок цен» на российскую нефть и нефтепродукты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт, Запад вводом антироссийских санкций усложнил ситуацию на мировом нефтяном рынке.