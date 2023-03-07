Заместитель украинского министра экономики Соболев заявил о снижении прогноза роста ВВП Украины

Киев, , 02:53 — REGNUM Украинское министерство экономики снизило с 3,2% до 1% прогнозируемые показатели роста ВВП Украины на 2023 год, сообщает киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Соболева.

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, одной из причин такого решения стало предположение по поводу того, что к середине текущего года специальная военная операция России не завершится. Вместе с тем Соболев утверждает, что экономика Украины якобы преодолела максимальное значение инфляции и постепенно начинает снижаться.

Чиновник добавил, что его ведомство прогнозирует в 2023 году инфляцию на украинской территории на уровне 24% вместо 26,6% в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января бывший советник украинского президента экономист Олег Соскин заявил, что экономика Украины будет находиться в стадии стагнации до 2034 года. В середине февраля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что для поддержки экономики Украины в 2023 году требуется от $40 млрд до $48 млрд.