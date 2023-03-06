Киев, 7 марта, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Украинское министерство экономики снизило с 3,2% до 1% прогнозируемые показатели роста ВВП Украины на 2023 год, сообщает киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Соболева.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

По его словам, одной из причин такого решения стало предположение по поводу того, что к середине текущего года специальная военная операция России не завершится. Вместе с тем Соболев утверждает, что экономика Украины якобы преодолела максимальное значение инфляции и постепенно начинает снижаться.

Чиновник добавил, что его ведомство прогнозирует в 2023 году инфляцию на украинской территории на уровне 24% вместо 26,6% в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января бывший советник украинского президента экономист Олег Соскин заявил, что экономика Украины будет находиться в стадии стагнации до 2034 года. В середине февраля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что для поддержки экономики Украины в 2023 году требуется от $40 млрд до $48 млрд.