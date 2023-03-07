В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в нападении на людей в парке
Домодедово, Московская область, 7 марта 2023, 02:35 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении на прохожих в парке и ранении охранника был задержан сотрудниками полиции в Московской области. Об этом 6 марта сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии, вооружённый ножом, нападал на прохожих в парке «Ёлочки» в Домодедово. Когда сотрудник частной охранной организации попытался остановить правонарушителя, нападавший ранил его.
После схватки с охранником мужчина выбежал на проезжую часть и начал бить автомобили. Сотрудники ГИБДД попытались задержать дебошира, но тот не реагировал, поэтому было принято решение применить оружие.
Подозреваемый в нарушении правопорядка был задержан. Уточняется, что пострадавшего охранника госпитализировали, нападавший на него мужчина, возможно, получил ранение в ногу. На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после инцидента с пенсионеркой в автобусе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае возбудили дело после инцидента с пенсионеркой в автобусе