Вашингтон, 7 марта, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Кассетные авиационные боеприпасы МК-20 были включены Украиной в список вооружений, запрашиваемых у Вашингтона, сообщает 6 марта агентство Reuters со ссылкой на членов комитета по вопросам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адама Смита и Джейсона Кроу.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Ранее Киев попросил у американской стороны кассетные 155-миллиметровые снаряды. По информации конгрессменов, Киев дополнил заявку и решил сбрасывать с беспилотников части внесенных в этот перечень МК-20.

Как уточнил Смит, Украина считает, что указанные боеприпасы обладают «большими бронебойными возможностями» по сравнению с уже используемыми аналогичными средствами. Один из парламентариев также заявил, что украинское руководство стремится повлиять на Белый дом, чтобы США одобрили поставку МК-20.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при минобороны Франции Эммануэль Шива заявил, что в ближайшие дни Украина получит от Парижа первые французские колесные танки AMX-10 RC.