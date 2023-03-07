Глава Petronas оценил сроки неопределенности на мировом энергорынке
Хьюстон, США, 7 марта 2023, 02:00 — REGNUM Неопределенность и волатильность на мировом рынке энергоносителей будет продолжаться как минимум до окончания конфликта России и Украины, заявил главный исполнительный директор и вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин 6 марта на конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон.
При этом он отметил, что оценить продолжительность украинского кризиса невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что страны Европы, решившие ограничить закупку топлива у России, в первую очередь наносят ущерб сами себе.
Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ заявили о сохранении высокого спроса на российские энергоносители