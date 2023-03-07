Глава компании Petronas Абидин: неопределенность на энергорынке продолжится из-за кризиса на Украине

Хьюстон, США, , 02:00 — REGNUM Неопределенность и волатильность на мировом рынке энергоносителей будет продолжаться как минимум до окончания конфликта России и Украины, заявил главный исполнительный директор и вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин 6 марта на конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом он отметил, что оценить продолжительность украинского кризиса невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что страны Европы, решившие ограничить закупку топлива у России, в первую очередь наносят ущерб сами себе.

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