Хьюстон, США, 7 марта, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Неопределенность и волатильность на мировом рынке энергоносителей будет продолжаться как минимум до окончания конфликта России и Украины, заявил главный исполнительный директор и вице-президент малайзийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин 6 марта на конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом он отметил, что оценить продолжительность украинского кризиса невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что страны Европы, решившие ограничить закупку топлива у России, в первую очередь наносят ущерб сами себе.