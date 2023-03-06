Пушков оценил заявление Болтона о победе США в ядерной войне
Сенатор Пушков назвал «политическим сумасшествием» слова Болтона о победе США в ядерной войне
Москва, 7 марта, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Политическое сумасшествие скрывается в словах экс-советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, допускающего победу США в ядерной войне, написал 7 марта в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее Болтон заявил, что Вашингтону следует пересмотреть число своих ядерных боеголовок для победы над Россией и Китаем в случае ядерных конфликтов с ними.
«Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия», — подчеркнул российский сенатор.
Кроме того, по словам Пушкова, политикам из США совершенно не интересно, «на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта». Парламентарий подчеркнул, что «ужас» этой ситуации состоит в том, что таких взглядов придерживается значительная часть американской элиты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Минобороны России «Военная мысль» выпустил статью, в которой было сказано, что США готовятся к применению ядерных сил против РФ, что вынуждает российскую сторону заниматься подготовкой к военной операции по сдерживанию Вашингтона, в том числе и с помощью ядерного оружия.