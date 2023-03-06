Москва, 7 марта, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Политическое сумасшествие скрывается в словах экс-советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, допускающего победу США в ядерной войне, написал 7 марта в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Ранее Болтон заявил, что Вашингтону следует пересмотреть число своих ядерных боеголовок для победы над Россией и Китаем в случае ядерных конфликтов с ними.

«Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия», — подчеркнул российский сенатор.

Кроме того, по словам Пушкова, политикам из США совершенно не интересно, «на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта». Парламентарий подчеркнул, что «ужас» этой ситуации состоит в том, что таких взглядов придерживается значительная часть американской элиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Минобороны России «Военная мысль» выпустил статью, в которой было сказано, что США готовятся к применению ядерных сил против РФ, что вынуждает российскую сторону заниматься подготовкой к военной операции по сдерживанию Вашингтона, в том числе и с помощью ядерного оружия.