Донецк, 7 марта, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Под огнём украинских войск оказались пять населённых пунктов ДНР: город Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, Ясиноватский район и столица ДНР город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).

На донецком направлении со стороны ВСУ было зарегистрировано 13 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм. На горловском направлении зафиксировано десять обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении ВСУ совершили три обстрела из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Всего украинскими войсками было выпущено 140 единиц различных боеприпасов.

Также поступила информация о трёх пострадавших мирных жителях в Куйбышевском районе Донецка, Ясиноватском районе и ранее освобожденном посёлке Никольском.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено пять домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, а также здания школы № 51 в городе Донецке.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими войсками городов Ясиноватая и Донецк в ДНР снарядами натовского калибра.