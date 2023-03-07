На Украине с помощью ДНК-тестов идентифицировано около трёх тысяч погибших

Киев, , 01:46 — REGNUM На Украине с помощью анализов ДНК установлены личности около трёх тысяч погибших, сообщает 6 марта пресс-служба правительства Украины.

Могила Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина». реж Ренат Давлетьяров. 2018. Россия

МВД Украины расширяет деятельность по идентификации погибших в результате боевых действий, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Он сказал, что благодаря западной помощи МВД страны получило современные передвижные ДНК-лаборатории. В настоящее время на Украине насчитывается восемь таких лабораторий. Они позволяют оперативно сравнивать генетический материал погибших и их близких родственников.

По словам чиновника, МВД планирует иметь такие лаборатории во всех регионах, подконтрольных киевскому режиму. Для этого ведутся переговоры с посольством США в Киеве.

В настоящий момент, сказал Цуцкиридзе, с помощью ДНК-тестов идентифицировано около трёх тысяч погибших. Еще 2800 тел остаются до сих пор неопознанными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала. Поэтому в стране формируется база ДНК: сейчас почти 16 тысяч родственников погибших или без вести пропавших сдали свой генетический материал.

Напомним, что, по данным ООН, на январь 2023 года на Украине погибло около семи тысяч мирных граждан. А по российским данным, на территориях ДНР и ЛНР погибло более 4500 мирных жителей.

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