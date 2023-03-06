Брянск, 7 марта, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Причиной крупного пожара в многофункциональном здании в Брянской области предварительно названо короткое замыкание. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба регионального отделения прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Согласно предварительным данным, причиной возгорания в многофункциональном здании, расположенном в посёлке Новые Дворковичи, стало замыкание в электрощитовой кафе, специализировавшегося на изготовлении шаурмы. Точка общепита принадлежит индивидуальному предпринимателю.

На настоящий момент, по данным пресс-службы МЧС России, в здании ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 1600 кв. метров. При пожаре никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Брянской области в здании, где находятся магазины, гостиница, автосервис, аптека и точки общепита.