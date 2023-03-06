Киев, 7 марта, 2023, 01:22 — ИА Регнум. На Украине заявили о полной обеспеченности топливом энергосектора страны, сообщает 6 марта пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил об отсутствии в энергетике проблем с углём и газом.

«Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом. По состоянию на 1 марта 2023 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. т. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 млрд м³ (около прошлогодних объемов)», — сказал Галущенко.

Напомним, что около 50% энергетической инфраструктуры Украины было уничтожены ракетными ударами ВС РФ. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский отвёл полгода на восстановление уничтоженной и повреждённой энергоинфраструктуры.