Минск, 7 марта, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Сотрудник милиции пострадал в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, в Минске, 6 марта сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.

Mr Seb Нож

Жительница Фрунзенского района взывала наряд милиции к себе домой. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы (ППС).

В ходе разбирательства бывший муж женщины внезапно напал с ножом на одного из милиционеров и нанес ему ранения в области лица и шеи. При этом сотруднику ППС удалось применить табельное оружие.

Преступник был обезврежен. Место происшествия посетил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля трое учащихся школы в городе Петропавловске в Казахстане пострадали при нападении ученика девятого класса. Подросток пришел в заведение с ножом и топором.