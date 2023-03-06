Киев, 7 марта, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимися с визитом в Киеве сопредседателем руководящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем и главой фракции СДПГ в Бундестаге Рольфом Мютценихом, сообщает 6 марта пресс-служба украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами СДПГ

Зеленский выразил благодарность за всестороннюю поддержку Украины, оказываемую лично канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления союзнических отношений между Киевом и Берлином.

Президент Украины особо отметил важность предоставления ВСУ танков Leopard и систем ПВО IRIS-T.

«Эту зиму мы прошли также благодаря Германии. Мы этого никогда не забудем», — заявил Зеленский.

Он выразил надежду на то, что уже в этом году при полной поддержке Берлина начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Во время встречи была обсуждена необходимость ужесточения санкций в отношении России в следующем санкционном пакете Европейского союза.

Напомним, что Германия анонсировала передачу Киеву танков Leopard, находящихся на вооружении бундесвера. Кроме того, Берлин дал своё согласие на поставку на Украину танков Leopard, состоящих в армиях других европейских стран.